Isto porque, explicam, os acordos coletivos assinados em 2018 entre a ANTROP e os sindicatos prevendo aumentos salariais, a par do aumento dos combustíveis, traduziram-se num “aumento exponencial dos custos de operação”.

“A falta de adoção de medidas por parte das autoridades e do governo que garantam a remuneração necessária dos operadores levará os mesmos a tomar decisões que podem afetar a prestação do serviço público de transporte de passageiros e que podem passar, por exemplo, pela supressão de ligações, frequências ou horários e consequente supressão de postos de trabalho”, avisam os transportadores.

Para os signatários, “num setor que é dos maiores empregadores a nível nacional e onde é prestado um serviço público e social da maior importância para as populações continua-se a assistir à falta de medidas estruturantes que assegurem a sua sustentabilidade e respondam aos novos desafios da mobilidade da demografia”.

Afirmando-se “totalmente disponíveis para operarem num ambiente concorrencial e transparente, obviamente respeitando as regras da contratação pública”, as empresas alertam que “isso implica legislação e condições claras e o lançamento de concursos sustentáveis, com regras e cadernos de encargos sem erros nem omissões, bem como os meios necessários à fiscalização a cargo da entidade reguladora”.

“Em Portugal verifica-se que há cada vez mais concursos para concessões aos quais não concorre nenhuma empresa ou concorre apenas uma. Há até situações em que o vencedor não tem condições de sustentabilidade que garantam os principais interesses da autoridade de transportes e consequentemente o interesse das populações. Esta é uma realidade que deveria preocupar as autoridades, que, em diálogo com os operadores (privados e públicos), precisam de identificar soluções promotoras de sustentabilidade e melhoria da qualidade da prestação do serviço”, rematam.

Representativas de “uma quota importante do mercado, uma área geográfica com uma população residente de 5,700 milhões de pessoas e mais de 5.000 trabalhadores”, as 15 empresas signatárias do comunicado são: Albano Esteves Martins & Filhos, Auto Viação Feirense, Auto Viação Minho, Auto Viação Pacense, Landim, Empresa Berrelhas de Camionagem, Empresa Transportes Gondomarense, Espírito Santo – Autocarros de Gaia, Grupo AVIC, Grupo Transdev, Litoral Norte – Transportes Rodoviários de Passageiros, Rodonorte – Transportes Portugueses e rodoviárias do Liz, do Oeste e do Tejo.