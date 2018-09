“É de realçar o facto de que 75% do investimento imobiliário comercial nacional foi composto por operações acima dos 100 milhões de euros, estando na base deste resultado os investidores com perfil mais ‘core’”, sustenta.

No seu estudo WMarket 018, hoje divulgado, a Worx aponta o “desempenho excecional” do mercado de investimento imobiliário comercial em Portugal no primeiro semestre, com o segmento de retalho a registar o maior volume de investimento, num total aproximado de 800 milhões de euros.

Segundo a consultora, “o mercado imobiliário em Lisboa continua em ascensão, juntamente com Londres, Munique, Berlim, Frankfurt ou Paris”, sendo que “a ‘prime yield’ do mercado de escritórios de Lisboa situa-se nos 4,5%, seis pontos percentuais acima da média europeia, que se encontra nos 3,9%”.

Os dados da Worx apontam que foram fechadas até junho em Portugal várias “operações de peso nos segmentos de retalho e escritórios”, que contabilizaram 91% do total do volume de investimento e 71% do total de operações concluídas e assentaram “maioritariamente em transações de portfólios”.

No retalho, é referida a venda por 411 milhões de euros do portfólio da Blackstone composto pelo Sintra Retail Park, Fórum Sintra e Fórum Montijo e a alienação por 230 milhões de euros do Dolce Vita Tejo.

Já nos escritórios destacou-se a venda do Lagoas Park pela Teixeira Duarte ao fundo europeu Kildare, por 375 milhões de euros, e na hotelaria a alienação por 55 milhões de euros do Hotel Intercontinental Porto ao grupo asiático GCP Hospitality.

“A crescente exposição de Portugal a nível internacional, a manutenção de programas de incentivo ao investimento estrangeiro e o excelente desempenho dos setores turismo e residencial têm permitido a Portugal captar a atenção de um leque diversificado de investidores internacionais”, nota a consultora.

Segundo refere, durante o primeiro semestre do ano o mercado permaneceu “muito dominado” pelos fundos de investimento imobiliário internacionais e por capitais estrangeiros, que contabilizaram 98% do volume total de investimento transacionado.

Na Europa, o investimento imobiliário comercial registou um crescimento de 2% no primeiro semestre, totalizando 115,4 mil milhões de euros, traduzindo “o atual momento positivo do mercado de investimento imobiliário”.

De acordo com a Worx, este “momento positivo” refletiu-se “sobretudo no setor de escritórios, que aumentou 9%, atingindo uma quota de mercado de 44% no volume total de investimento, fruto do fecho de operações de grande dimensão (acima dos 100 milhões de euros)”.

“Já o segmento de retalho, ao contrário do mercado português, estabilizou, permanecendo nos 25,8 mil milhões de euros, enquanto o segmento industrial e logístico teve uma queda de 16%”, acrescenta.