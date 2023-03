O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vai a partir de março receber voos de e para a Islândia, Letónia, Noruega, Dinamarca e Áustria, revelou hoje à Lusa o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Neste contexto, para quem quiser viajar para aqueles países estarão disponíveis como destinos Reiquiavique (Islândia), Riga (Letónia), Oslo (Noruega), Copenhaga (Dinamarca) e Viena (Áustria), acrescentou o responsável. Numa primeira leitura do peso que as novas rotas podem vir a ter, Luís Pedro Martins defende que "2023 pode ser um ano recorde em número de companhias a voar para o aeroporto Francisco Sá Carneiro". "Este acréscimo de companhias e a continuar o comportamento que o destino teve nos meses de janeiro e de fevereiro, tudo indica que [2023] poderá também ser um ano recorde em número de hóspedes e dormidas. Esperemos que continue a ser também em proveitos", acrescentou. A Austrian Airlines começa a 01 de abril e terá três frequências semanais, a islandesa Play começa a 06 de abril com duas frequências. Segue-se, a 01 de maio, a letã Play, para Riga, com duas frequências, a 22 e 23 de junho a Norwegian prevê ligar Oslo e Copenhaga ao Porto duas vezes por semana, enquanto a Scandinavian Airlines, prevê ligar também à capital dinamarquesa duas vezes por semana a partir de 01 de setembro, lê-se na informação disponibilizada à Lusa.