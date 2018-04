A companhia nacional Kuwait Airways anunciou hoje a interrupção, até novas ordens, dos voos com destino a Beirute após ter recebido avisos relacionados com segurança.

A decisão da companhia aérea do Kuwait é comunicada numa altura em que várias empresas de aviação estão a alterar os planos de voo na região devido à possibilidade de bombardeamentos dos Estados Unidos contra a Síria, nos próximos dias.

Através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter, a Kuwait Airlines explica que adotou a medida com “base em avisos de segurança credíveis e que foram transmitidos pelas autoridades aéreas do Chipre que avisam dos perigos do sobrevoo do espaço aéreo do Líbano”.

O presidente norte-americano Donald Trump admitiu na quarta-feira “uma retaliação ocidental” contra os alegados ataques químicos do regime de Damasco contra a população de Duma, no último fim de semana.

O Pentágono afirma que está “prestes” a apresentar opções militares para responder à Síria.

Já a Casa Branca veio ontem serenar os ânimos e dizer que um ataque não é "iminente" e que estão a ser estudadas opções.

Entretanto, o presidente sírio Bashar Al Assad ordenou a evacuação de aeroportos e bases militares, de acordo com informações disponíveis pelo Observatório Sírio para os Direitos do Homem.