“A KOC anuncia que a empresa declarou o estado de emergência devido a um derrame de petróleo no oeste do país (…) as operações de produção não foram afetadas”, disse o porta-voz oficial da KOC e vice-presidente executivo para os assuntos administrativos, Qusay al Amer.

Embora não tenha especificado a dimensão ou causa do derrame, al Amer enviou uma mensagem tranquilizadora ao afirmar na conta oficial da companhia kuwaitiana no Twitter que “não houve vítimas” e “não foram detetados gases tóxicos no local do incidente”.

“As equipas KOC competentes estão no local e estão a responder ao incidente de acordo com os procedimentos seguidos pela empresa (…) Manter-vos-emos informados sobre a evolução” da situação, acrescentou.

A KOC, um dos principais produtores mundiais de petróleo, é uma subsidiária da Kuwait Petroleum Institution, e é a única empresa autorizada a gerir as operações de exploração e produção de petróleo e gás no estado do Golfo.

O último incidente no Kuwait ocorreu há dois anos quando um incêndio deflagrou no campo petrolífero de Burgan, no sudeste do país, ferindo duas pessoas.