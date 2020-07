"Estas plataformas giratórias em que os amigos circulam pelos lugares no aparelho do Estado, onde temos mais do mesmo com os mesmos, foi um dos motivos que me fez candidatar à presidência do CDS-PP para mudar os hábitos e introduzir alguma renovação no sistema. Parece-me que é um mau exemplo que está a ser dado ao país e CDS reitera: à mulher de César não basta ser, é preciso parecer", disse Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder do CDS-PP, que falava aos jornalistas à margem de uma visita a uma fábrica de ourivesaria localizada em Gondomar, no distrito do Porto, recordou que o "CDS foi o primeiro partido a dizer que por uma questão de princípio, não se pode passar de governante a governador", isto porque, acrescentou, "o árbitro não pode passar a jogador".

"Não faz sentido que o ex-ministro Mário Centeno, que era responsável por tutelar o setor financeiro e da banca, que tem motivado tantas desconfianças dos portugueses, venha agora a passar de arbitro a jogador. Não é legitimo, nem eticamente e moralmente aceitável alimentar-se uma dúvida de que há conflito de interesses ou é colocada em causa a autonomia e independência de uma entidade supervisora como é o Banco de Portugal", referiu.

Francisco Rodrigues dos Santos frisou que este "não é um ataque pessoal ao ex-ministro Mário Centeno", mas sublinhou a ideia de que "há promiscuidade no poder político e nas entidades reguladoras", o que no seu entender "tem provocado bastantes prejuízos aos bolsos dos portugueses nos últimos anos".