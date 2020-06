“Tínhamos três postos de carregamento, desde 2016, na região de Lisboa, em Cascais, Loures e Matosinhos, e, agora, vamos ter 38 novos postos espalhados pelo país”, um projeto de construção de uma rede que se prolonga “até fevereiro de 2021”, explicou Pedro Almeida, diretor regional Centro da cadeia de supermercados alemã. “Nessa altura, teremos 41 postos”, acrescenta.

“Vamos ligar Viana do Castelo (Minho) ao Algarve (Vila Real de Santo António)”, uma ligação essencialmente no litoral, de acordo com o mapa das lojas que serão alvo desta instalação de postos de carregamentos rápido e de carregadores multi-standard. “Teremos dois postos em cada parque das 38 lojas. O carregamento rápido, permite carregar 80% da bateria em 30 minutos”, descreve.

Cinco lojas de Lisboa são o ponto de partida da construção desta rede, que inicia a expansão para sul. 13 postos de carregamento ligam o Alentejo ao Algarve e segue até às portas de Espanha. O Norte e Centro recebem 20 postos de carregamento.