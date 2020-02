Em comunicado, a propósito da discussão na quinta-feira no parlamento de propostas de BE, PCP, PS, PAN e PSD sobre limitação e proibição de comissões bancárias, a associação que representa os principais bancos que operam em Portugal considerou que limitar ou proibir comissões pode ter como consequência os bancos reduzirem “ainda mais a estrutura de custos, designadamente com pessoal e rede de balcões”, uma vez que condiciona a rentabilidade dos bancos.

Pode também levar à “deslocalização da atividade bancária para fora de Portugal”, já que bancos que oferecem serviços financeiros remotamente não têm as mesmas limitações.

Segundo a APB, propostas deste tipo são ainda um “incentivo ao desinvestimento em inovação”, o que será um prejuízo para os consumidores.

A associação considera também que, do ponto de vista de uma economia concorrencial, propostas que proíbem ou limitam comissões são “incompreensíveis”, um “atropelo ao regime de livre concorrência” e “uma discriminação” para o setor português.

Segundo a associação do setor, as comissões bancárias são “a tradução monetária do valor dos serviços prestados pelos bancos aos seus clientes”, pelo que os bancos devem poder definir “livremente os seus preços”.