"O Livre defende que a nomeação do governador do Banco de Portugal, nomeadamente o perfil e histórico, deve ser amplamente discutida na Assembleia da República, permitindo maior transparência nas escolhas e objetivos para o mandato", argumentou o partido em comunicado.

No que toca à escolha do ex-ministro das Finanças de António Costa, o partido aponta as várias decisões que tomou relacionadas com o setor bancário, em particular com o Novo Banco, "com impacto ao nível da regulação", lembrando ainda a gestão "na nomeação de António Domingues para a Caixa Geral de Depósitos, situação na qual a transparência e devido escrutínio do processo não parecem ter sido princípios seguidos por Centeno".

"Na última década, as desregulações e atos não orientados para a sustentabilidade do setor financeiro prejudicaram a economia portuguesa, o bem estar dos cidadãos e o próprio desenvolvimento social do país. Estas situações reforçam a importância do cumprimento rigoroso da missão do papel do Banco de Portugal com independência relativamente ao setor bancário", vincou o partido da papoila.

Para o Livre, "é igualmente importante que não existam conflitos entre a esfera política e o papel de governador do Banco de Portugal".