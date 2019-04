De acordo com os dados comunicados hoje à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), de acordo com as normas contabilísticas internacionais (IFRS), o resultado líquido do 1º trimestre foi negativo em oito milhões, "o que se explica com um aumento dos eventos não recorrentes negativos de 126 milhões, que se explicam essencialmente pelo impacto da unitização do campo de Lula no Brasil".

"A participação da Galp neste bloco, através da Petrogal Brasil, passou de 10% para 9,2%, com efeitos a partir de 1 de abril de 2019. Em resultado deste processo, a Galp reconheceu um impacto de €98 milhões como evento não recorrente", refere a empresa.

Os dados comunicados à CMVM indicam que o resultado ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda RCA) aumentou 9% em termos homólogos para 494 milhões, dos quais 86% resultaram das atividades internacionais e mais de 75% diretamente da área de Exploração e Produção (E&P).

O Ebitda da área de E&P registou um aumento de 28% face ao trimestre homólogo, para um total de €374 milhões, suportado numa subida de 8% da produção de petróleo e gás natural, que totalizou 113 mil barris de petróleo e gás natural/dia com a entrada em operação e progressivo aumento de produção de duas unidades flutuantes instaladas nos campos de águas ultraprofundas do pré-sal da bacia de Santos, no Brasil, e de uma em Angola, no último ano.