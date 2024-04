O Santander Totta teve lucros de 294,4 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 58,4% do que nos primeiros três meses do ano passado.

A margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e pagos nos depósitos) cresceu 64,6% para 440,6 milhões de euros enquanto as comissões desceram 0,7% para 120,9 milhões de euros. O Santander Totta é detido pelo grupo espanhol Santander.