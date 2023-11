A assinatura do contrato para aquisição de 100% da rede de clínicas Dr. Well’s, da MC do Grupo Sonae, especializada na prestação de cuidados nas áreas da saúde oral, estética e cirurgia plástica foi anunciada hoje pela Lusíadas Saúde.

De acordo com uma nota à imprensa, que não refere o valor do negócio, a concretização da operação "está ainda sujeita à prévia aprovação da Autoridade da Concorrência, sendo expectável uma decisão durante o primeiro trimestre de 2024."

A Lusa questionou, entretanto, fonte oficial da Lusíadas Saúde sobre o valor da aquisição, mas fonte oficial disse que a empresa não o vai revelar.

"Com esta operação, a Lusíadas Saúde reforça a sua aposta no mercado da medicina dentária, onde as 22 clínicas da marca Dr. Well’s passam a integrar a oferta da rede Lusíadas, que contará com mais de 30 unidades em todo o país e chegará a novos distritos, como por exemplo Viana do Castelo, Vila Real, Coimbra ou Leiria", pode ler-se na nota.

A operação "irá contribuir para o reforço dos cuidados assegurados pelo Grupo Lusíadas Saúde noutras áreas de intervenção em que já atua, nomeadamente, na cirurgia oral e implantologia, ortodontia, prostodontia e dentisteria restauradora", indica a empresa.