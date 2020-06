"Este programa é muito importante, porque as empresas têm agora um custo na sua reabertura, para adaptação face àquilo que são as regras e as boas práticas de manutenção da atividade e da segurança de todos os clientes e utentes", disse o secretário regional da Economia, Rui Barreto, na apresentação do sistema 'ADAPTAR-RAM', no Funchal.

O executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, disponibiliza 2,5 milhões de euros para custear 80% das despesas das empresas entre 500 e 10.000 euros, no âmbito do processo de adaptação dos estabelecimentos às novas condições de distanciamento físico e higiene.

São consideradas despesas exequíveis a aquisição de equipamentos de proteção individual, de materiais de higienização, alteração do 'layout' de funcionamento e novos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com os clientes e fornecedores.

O secretário da Economia, que exerce o cargo por indicação do CDS-PP, esclareceu que o 'ADAPTAR-RAM' se destina às micro, pequenas e médias empresas do arquipélago constituídas legalmente até 1 de março de 2020 e será executado, no máximo, até 31 de dezembro deste ano.