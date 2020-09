Mais 500 freguesias cobertas a 100% com fibra ótica Altice Portugal até final do ano

Luís Alveirinho falava num encontro com jornalistas, que decorreu hoje em Picoas, Lisboa, tendo destacado o "mais recente projeto" que a Altice Portugal tem vindo a desenvolver - Freguesias 100% -, no sentido de cobrir "todas as freguesias" com fibra ótica.

"Em abril de 2019 anunciámos as primeiras 10 freguesias cobertas a 100%", em setembro do ano passado "anunciámos as primeiras 100 freguesias e hoje estamos aqui em condições de poder dizer que ainda duracho que sante este segundo semestre vamos anunciar mais 500 freguesias" totalmente cobertas com fibra ótica da Altice Portugal, rematou Luís Alveirinho.

A Altice Portugal antecipou, no segundo trimestre, a meta de 5,3 milhões de lares e empresas com fibra ótica de última geração, um objetivo que tinha sido traçado para 2020 há cinco anos.

"A conquista deste marco surge no âmbito do projeto de expansão da fibra ótica da Altice Portugal, que previa a disponibilização deste serviço em 5,3 milhões de casas até ao final de 2020 e que foi largamente antecipado", refere a dona da Meo.

"São agora mais de 4,5 milhões de quilómetros de fibra ótica - o equivalente a dar 112 voltas à Terra - que integram a maior e mais moderna rede do país e que permitem ligar milhões de portugueses em 308 concelhos e 27 mil lugares", salienta a Altice Portugal, em comunicado.