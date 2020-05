De um lado Mário Centeno, ministro de Estado e das Finanças portuguesas; do outro Mário Centeno, presidente do Eurogrupo. A entrevista desta quinta-feira ao jornalista Vítor Gonçalves, na RTP3, teve esta dualidade. Eis os principais destaques.

Mário Centeno, o ministro português:

- "Este não é o tempo de pensar na fatura", começou por dizer.

- Sobre o desemprego, avançou que "há mais 75 mil pessoas registadas nos Centros de Emprego face a abril do ano passado";

- Até final de 2020, Mário Centeno acredita que a taxa de desemprego "possa vir a crescer 3 ou 4 pontos percentuais";

- Quando questionado sobre se a taxa de desemprego ficaria abaixo dos 10%, Mário Centeno confirmou que "poderá ser ligeiramente abaixo desse número";

- Num momento em que muito se fala d'"a curva", o Ministro das Finanças disse que "a crise económica, como tem origem na crise sanitária, seguirá exatamente a curva da crise epidemiológica";

- E sobre o PIB? "As quebras de atividade em abril podem ter retirado ao PIB qualquer coisa como 6,5% em 30 dias úteis. É um valor muito significativo (...) Podemos estar a observar uma queda em termos nominais no PIB superior a 15 mil milhões de euros, em termos anuais";

- Centeno "não tem dúvidas que abril foi o pico mais dramático, do ponto de vista económico, desta crise sanitária";

- E os próximos meses? "O terceiro trimestre [de 2020] vai ser um trimestre de forte recuperação; o quarto abrandará um pouco";

- Na RTP3, o Ministro das Finanças previu ainda que "daqui a dois anos [em 2020] estejamos a recuperar os níveis de atividade de 2019";

- E sobre como vamos viver esta crise? "Dada a sua incerteza, vai ter de ser vivida mês a mês e com decisões muito coordenadas";

- Sobre os mercados, Centeno clarificou que estes "têm colocado Portugal numa posição não muito diferente da do final de 2019";

- Relativamente às taxas de juro, o ministro garantiu que "hoje estão abaixo dos valores de há um mês e abaixo das de há um ano";

- A terminar a entrevista, a TAP: "A responsabilidade com que o Governo tratou nos últimos quatro anos a TAP vai manter-se".

Mário Centeno, o homem à frente do Eurogrupo:

- O líder do Eurogrupo é claro: "As instituições europeias reagiram de forma célere e de uma forma muito coordenada";

- Por onde passa a recuperação económica europeia? Para Centeno passa "por refazer o Mercado Interno e retomar a livre circulação de trabalhadores";

- Em que ponto estamos? "A primeira reação de emergência foi concretizada e agora estamos a discutir a parte da recuperação", disse;

- "Foi dado um prazo às diferentes para terem fundos disponíveis a partir de 1 de junho";

- "Na Europa temos muito a vontade de olhar para um precipício que parece estar sempre à nossa frente". Mário Centeno recorreu a esta frase para comparar a capacidade, mais rápida, de reposta da Europa, por exemplo, face aos EUA.

- "Em dez dias preparámos os instrumentos que estão agora quase disponíveis para os Estados, coordenámos a nossa resposta sanitária de uma forma sem paralelo, o Banco Central Europeu reagiu de forma muito rápida e efetiva (...) Na Europa aprendemos a lidar com estas questões. Não vale a pena estar a fazer uma avaliação do que aconteceu em 2008, desta vez tudo foi diferente".

- Do Terreiro do Paço para a Europa: "Lisboa foi o centro das atenções, onde a Europa se coordenava. Foram longuíssimas horas. Foi uma reunião [do Eurogrupo, a 8 de abril] com momentos de tensão e momentos de grande sucesso (...) Mas nunca deixei que a reunião entrasse numa situação de não haver entendimento".