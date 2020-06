De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no final de maio, os acionistas do banco Montepio vão deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de 2019, a proposta de aplicação de resultados, a política de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e a “política de seleção e avaliação da adequação dos MOAF [membros do órgão de administração e fiscalização] e TFE”.

Por outro lado, vão proceder à apreciação da administração e fiscalização do banco, à revisão da política de remunerações também da administração e da fiscalização, bem como votar o regulamento de execução de reforma complementar dos administradores, a política de implantação geográfica e a carta de responsabilidade social.

Em cima da mesa vai estar ainda a votação sobre as condições de emissão do “Finibanco Valor Invest 2020” e a eleição do representante suplente do revisor oficial de contas – PricewaterhouseCoopers & Associados.

O banco Montepio totalizou 22 milhões de euros de lucro em 2019, mais 60% do que no ano anterior.