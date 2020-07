“Muitas economias emergentes e mercados de fronteira devem ver um declínio sem precedentes na atividade económica, com muitos países a retomarem os níveis de atividade pré-crise só em 2022 ou depois, no seguimento da pandemia do novo coronavírus”, lê-se num relatório hoje enviado aos investidores.

No documento, a que a Lusa teve acesso, a Moody’s diz que “a recuperação vai ser prolongada e desigual depois do desconfinamento, com os países dependentes de matérias primas e do turismo a enfrentarem desafios ainda maiores” e alertar que “a consolidação orçamental a seguir à pandemia será lenta”, o que significa que “os níveis de dívida pública vão continuar elevados para além de 2020″.

Entre os países mais afetados na África subsaariana estão Cabo Verde e Angola, dois países lusófonos onde o turismo e a exportação de petróleo representam uma parte significativa da receita fiscal.