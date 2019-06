“Sem retomar os níveis anteriores à crise, a negociação coletiva tem vindo a conhecer uma recuperação significativa”, destaca o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no documento apresentado pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, na Concertação Social.

Nos primeiros cinco meses do ano, “a tendência de crescimento da contratação coletiva continua a consolidar-se, com um crescimento de 15% face ao período homólogo”, lê-se ainda no documento.

Entre janeiro e maio de 2019, o número de trabalhadores abrangidos pela negociação coletiva atingiu 224 mil, mais 34 mil do que o registado no mesmo período do ano anterior.

Segundo Miguel Cabrita, este crescimento ocorre depois da subida igualmente expressiva em 2018, o que significa que "a trajetória de recuperação da negociação coletiva está a consolidar-se também ao longo do ano de 2019”.

Em 2018, o número de convenções publicadas atingiu os 220 e o número de trabalhadores potencialmente abrangidos foi de 900.382.

O número de convenções publicadas passou de 85 para 105 nos primeiros meses do ano (mais 23,5%), com crescimentos em todas as categorias de Instrumentos de Regulação Coletiva de Trabalho (contratos coletivos, acordos coletivos e acordos de empresa).