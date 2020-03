"Esperamos que os decisores políticos na Nigéria e em Angola vão ser forçados a desvalorizar as suas moedas nacionais num esforço para conservar as reservas em moeda externas", escrevem os analistas numa nota sobre como as principais economias africanas vão enfrentar esta semana, que deverá ser marcada pelo impacto do novo coronavírus no território africano.

"O número de casos confirmados na África Subsaariana é ainda escasso, mas já duplicou face à semana passada, havendo, ainda assim, menos casos confirmados entre os mil milhões de africanos do que no estado norte-americano do Massachussets", contextualizam os analistas.

Numa nota de análise enviada dos clientes, e a que a Lusa teve acesso, a Capital Economics escreve que "um surto sustentado na África Aubsaariana pode ser difícil de conter" e lembra que "a maioria dos países africanos tem 3 a 10 camas de hospitais para cada 10 mil residentes, comparado com as 30 a 60 na Europa".