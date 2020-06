Num mercado que dá sinais de abrandamento devido ao contexto de pandemia, a RE/MAX antecipa uma recuperação. Segundo dados revelados pela imobiliária, de 18 de março a 31 de maio, "foram os portugueses quem mais adquiriu ou arrendou a casa", garantindo 82,3% das operações. "Entre os investidores estrangeiros, são os brasileiros quem continuam a negociar mais em imobiliário, 576 transações que representam 5,4% do peso total. Seguiram chineses e franceses, 1,3% e 1,2%, respetivamente".

"Após decretado o Estado de Emergência, a segunda metade de março, em contraste com a primeira, representou uma quebra nos indicadores económicos que registávamos pré-pandemia. O mercado abrandou, é um facto inegável, contudo a RE/MAX manteve-se sempre proativa e resiliente e reforçou a aposta em fatores vitais para a atividade: a tecnologia, um uso mais acentuado de canais digitais nas vendas de imóveis e a formação contínua“, refere Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX.

Relativamente ao número de transações negociadas por concelho, Lisboa lidera o top 10 no período 19 de março-31 de maio, com 1.282 transações, 11,9% do total registado pela RE/MAX. Seguem-se Sintra (7%), Cascais (3,8%), Almada (3,5%), Oeiras (3,2%), Loures (2,7%), Amadora (2,5%), Vila Franca de Xira (2,4%), Odivelas (2,2%) – no total, os 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa representam 43,46% dos imóveis transacionados pela rede nesta fase. Na 9ª posição vem o concelho de Vila Nova de Gaia, com 2,2%.

Visitas ao site: 5,3 milhões de acessos originam 73 mil contactos

A página da RE/MAX Portugal atingiu entre a data em foi promulgado o Estado de Emergência Nacional até aquela em que culminou a segunda fase de desconfinamento, 5,3 milhões de visitas que se traduziram em mais de 73 mil contactos através da plataforma.

Neste período, a imobiliária líder de mercado contabilizou a abertura de 13 novas agências, tendo recrutado para a sua rede mais 1.204 novos consultores, um número que reflete a evolução e o peso do processo de recrutamento durante esta fase.

Sendo a formação nos dois primeiros anos obrigatória para cada um dos novos agentes recrutados, a RE/MAX Portugal prestou 92 formações aos seus profissionais, que abrangeu um total de 4.104 formandos.