A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar mista, com os investidores a reagirem, pela positiva ou pela negativa, à nova série de resultados das empresas norte-americanas, sobretudo as tecnológicas.

Cerca das 15:00 horas de Lisboa, o Dow Jones Industrial subia 0,11% para 25.541,93 pontos, enquanto o índice Standard & Poor’s avançava 0,04% para 2.839,76 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq recuava 0,16% para 7.839,24 pontos.

As receitas do Twitter saíram acima do esperado pelos analistas, ao registarem um crescimento de 24% no segundo trimestre deste ano, para 710,5 milhões de dólares, face a igual período do ano passado.

O Twitter registou também um lucro naquele período, contra um prejuízo da ordem dos 100 milhões de euros em idêntico trimestre do ano anterior, mas o número dos seus utilizadores caiu, facto que está a penalizar o título.

Já o Facebook e a Amazon (esta última que apresentou os resultados depois do encerramento do mercado na quinta-feira) e o sinal positivo que deixaram nos investidores, estão a contrabalançar as perdas do Twitter.