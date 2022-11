“O Novo Banco informa que, no seguimento da reunião da assembleia geral de acionistas realizada em 25 de outubro de 2022, foi hoje efetuado o registo do aumento do capital social junto da Conservatória do Registo Comercial, decorrente da conversão dos direitos de conversão relativos aos anos fiscais de 2016 e 2017”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa, está um aumento de capital em cerca de 250 milhões de euros, resultante de 109.421.237,09 euros, referente ao exercício terminado em 31 de dezembro de 2016, e de 140.332.086,60 euros relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, através da emissão de 436.136.626 novas ações, representativas de 4,13% do capital social, atribuídas ao Estado português.

O capital social do Novo Banco ascende agora a 6.304.660.637,69 euros.

Segundo a mesma nota, apenas o Fundo de Resolução “verá a sua participação diluída” com este aumento de capital, face ao acordo celebrado entre o fundo e a Lone Star.

O Estado passa assim a deter 5,69% do capital social do banco.