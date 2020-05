No acumulado até março, o crédito para outros fins somou 703 milhões de euros, ultrapassando os 488 milhões de euros do primeiro trimestre do ano passado.

No que se refere ao crédito concedido às empresas, aumentou no primeiro trimestre para um total de 8.182 milhões de euros, face aos 7.370 milhões de euros do mesmo período do ano anterior.

Em março, a taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras diminuiu quatro pontos base face a fevereiro, para 2,10%, atingindo um novo mínimo histórico.

A taxa de juro das operações acima de um milhão de euros foi de 1,68% (1,75% em fevereiro) e a das operações abaixo de um milhão de euros de 2,42% (2,49% em fevereiro), mantendo o diferencial entre as duas taxas face ao mês anterior.

Nas novas operações de crédito a particulares para habitação, a taxa de juro média diminuiu quatro pontos base para 1,02%.

No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram, respetivamente, de 6,67% e 3,67%, que comparam com 6,84% e 3,88% registados em fevereiro.