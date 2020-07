“A empresa transmitiu à Câmara Municipal de Estarreja a difícil decisão de suspender o investimento”, informa a autarquia, na sua página na Internet.

De acordo com o que foi transmitido pelo grupo britânico, a suspensão deve-se a uma reavaliação das opções, face à crise provocada pela pandemia da covid-19”.

De acordo com a comunicação à Câmara, a decisão “nada teve a ver com uma mudança da visão de Estarreja como local de produção”, sendo a principal razão a perspetiva de redução de vendas no setor automóvel.

A INEOS aponta que foi forçada a rever o investimento previsto, face “à mudança de paradigma, devido à diminuição da produção regular dos fabricantes de automóveis na Europa”.

O fabricante salienta que a previsão para o setor automóvel é de vir a registar “uma quebra de vendas na ordem dos 20% a 30%, para os próximos anos”.