Alguns cliques e uma transferência bancária para dividir a conta do jantar. Alguns cliques estão de lado uns trocos que, todo juntos, vão servir para a viagem que sempre sonhámos fazer, mas para a qual nunca conseguimos juntar dinheiro. Alguns cliques e uma melhor gestão das contas ao final do mês. E é a alguns cliques de distância que qualquer pessoa está do moey!, uma solução bancária 100% digital que pretende ser disruptiva no que diz respeito à gestão do dinheiro e à ligação que todos temos com instituições financeiras.

É certo que as aplicações bancárias não são uma novidade, mas o moey! pretende revolucionar a forma como orientamos o nosso dinheiro e tem como objetivo construir uma experiência bancária que seja diferente, romper com o tradicionalismo normalmente associado ao setor bancário e, no fundo, facilitar a vida dos seus utilizadores.

E se já não sabe como vai fazer quando o seu banco começar a cobrar comissões por utilizar MB WAY, então o moey! vem mesmo "salvar a vida" das suas finanças, uma vez que pode utilizar MB WAY à vontade e sem qualquer custo.

Além de integração total com MB WAY, o moey! também lhe permite fazer pagamentos com Apple Pay, utilizando o seu telemóvel ou o seu relógio. Atualmente, o grupo Crédito Agrícola, criador do moey!, é o único grupo bancário a fornecer este serviço aos seus clientes.

A criação de uma conta moey! dá acesso a um cartão de débito físico (totalmente gratuito) e virtual, e não se trata apenas de mais uma conta bancária, de mais uma aplicação no telemóvel ou de mais um cartão na carteira dos utilizadores. Para além da conta não cobrar comissões de manutenção, as funções disponíveis no moey! pretendem ajudar os utilizadores a poupar tempo e dinheiro.

Mas vamos a exemplos práticos. Dividir a conta de jantar com um grupo de amigos, por exemplo. A app disponibiliza uma funcionalidade prática de monitorização de pagamentos (Groups), criando um grupo (com todos os convivas do jantar, neste caso) através do qual é possível solicitar pagamentos e acompanhar, em tempo real, quem já pagou e quem falta pagar. Mas dividir a conta do jantar entre amigos é só um exemplo do que esta funcionalidade pode fazer. Organizar a compra de um presente de aniversário em conjunto ou a divisão de despesas domésticas são também utilizações que a funcionalidade pode ter.

Grão a grão, enche o cliente o moey!

Quem nunca pegou num frasco vazio lá por casa e o escolheu como "fiel depositário" das moedas que, todas juntas, vão servir para aquele ir aquele fim de semana para fora (ou para comprar algo que se anda a "namorar" há meses)?

Quem pode aderir ao moey!? O serviço está disponível para qualquer pessoa maior de idade, com um Cartão de Cidadão português e que tenha residência em Portugal. Não há qualquer custo inicial nem custos de manutenção, mas cada cliente está limitado a uma só conta moey!.

Foi para isso que o moey! criou a funcionalidade Goals (objetivos, numa tradução livre), que funciona como um mealheiro em que se define um objetivo de valor. Cada cliente pode ter tantos Goals quantos quiser, e pode associar esses objetivos a datas-limite ou a valores monetários. Para depositar dinheiro na poupança há duas opções: a transferência mais tradicional de qualquer valor a qualquer altura ou os depósitos automáticos.

Dentro das transferências automáticas para a conta poupança, fica a cargo do utilizador decidir se prefere optar por depósitos recorrentes ou pela funcionalidade Round Up (arredondar para cima, numa tradução livre). Na primeira opção, o cliente define o valor e a periodicidade em que deseja que o depósito seja feito no mealheiro virtual – a poupança pode ser diária, semanal ou mensal. No método de Round Up, o cliente escolhe a escala para a qual deseja arredondar os pagamentos. Na prática, isto significa que, por exemplo, se escolher arredondar para a unidade mais próxima, por um pagamento de 9,50 euros, o arredondamento da despesa passa para 10 euros, e 50 cêntimos vão parar ao goal definido.

Dividir despesas, criar poupanças periódicas e monitorizar o dinheiro. Nenhuma destas funções parece ser nova para quem gosta de ter tudo à distância de poucos toques no ecrã do telemóvel, mas a verdade é que o moey!, do Grupo Crédito Agrícola, é a primeira aplicação bancária que combina todos estes serviços, que até agora estavam limitados a apps individuais com um só propósito.