"Com base na informação disponível e na metodologia comunitária, corrigindo o défice orçamental dos efeitos do ciclo económico e das medidas temporárias e não recorrentes, estima-se que o défice estrutural corresponda a 1% do PIB em 2017", afirma o CFP no relatório 'Análise da Conta das Administrações Públicas 2017' divulgado hoje.

Este resultado aponta para uma melhoria de 1 ponto percentual do PIB do saldo estrutural, "cumprindo a recomendação do Conselho da União Europeia", que apontava para uma diminuição de 0,6 pontos percentuais.

Para a entidade liderada por Teodora Cardoso, "o esforço orçamental realizado revela uma alteração de postura da política orçamental em 2017".

"Em 2017, no contexto de melhoria da conjuntura económica (variação positiva do hiato do produto em 1,2 pontos percentuais do PIB potencial), a variação positiva do saldo primário estrutural (0,6 pontos percentuais do PIB) reflete um ajustamento realizado no quadro de uma política orçamental que assumiu uma postura restritiva e contra cíclica", afirma o CFP.

Para a entidade, "esta alteração de postura da política orçamental sugere a retoma do processo de consolidação estrutural das finanças públicas interrompido em 2014".