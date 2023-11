De acordo com a página da Assembleia da República na internet, às 20:45 horas foram entregues no total 1.710 propostas de alteração ao OE2024, o que compara com o recorde de mais de 1.800 propostas entregues no ano passado.

Os números não são os finais, uma vez que ainda estão a ser carregadas propostas no sistema e o prazo para entrega foi alargado das 18:00 horas para as 23:45 de hoje.

O PS, por exemplo, ainda não submeteu nenhuma das suas propostas de alteração, enquanto o PCP é o partido que já apresentou o maior número de propostas este ano: 473.

Seguem-se o Chega com 441 propostas e o PSD com 297 propostas apresentadas.

Já o BE entregou, até àquela hora, 182 propostas, o Livre 145 e o PAN entregou 134.

A IL é o partido, como habitualmente, com o menor número de propostas de alteração submetidas: 38.

O Presidente da República anunciou na semana passada que irá dissolver a Assembleia da República e convocou eleições antecipadas para 10 de março de 2024, na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa.

Contudo, Marcelo Rebelo de Sousa irá adiar a publicação do decreto de dissolução para janeiro, permitindo a votação final global do OE2024, agendada para 29 de novembro, e a entrada em vigor do documento.

A discussão do documento na especialidade em plenário arranca em 23 de novembro e estende-se durante toda a semana, com debate de manhã e votações à tarde, como habitualmente.