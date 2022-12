Os deputados do PS, o maior partido da oposição (ocupa 19 dos 47 lugares no hemiciclo), votaram contra, tendo os três elementos do Juntos Pelo Povo (JPP) e o representante único do PCP optado pela abstenção.

A mesma votação teve o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Madeira (PIDDAR), na ordem dos 775 ME.