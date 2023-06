É a primeira vez em 10 anos que se assiste a uma queda no número de milionários mundialmente. Esta é uma conclusão do novo relatório World Wealth Report da Capgemini, que foi publicado esta quinta-feira.

Segundo este relatório, que analisa dados entre 2013 e 2022, o número total de milionários diminuiu em todo o mundo para 21,7 milhões em 2022 (menos 3,3% que no ano anterior), e o valor das suas fortunas sofreu um declínio de 3,6%, situando-se agora nos 83 mil milhões de dólares (77,6 mil milhões de euros).

O documento sublinha também que a região da América do Norte foi a que sofreu uma queda mais acentuada da riqueza (7,4%), seguida da Europa (3,2%) e da Ásia-Pacífico (2,7%). Por oposição, e como resultado do forte desempenho registado no setor do petróleo e gás, as regiões da África, da América Latina e do Médio Oriente revelaram-se resilientes ao longo de 2022 e apresentaram taxas de crescimento neste indicador.

Os investimentos em ESG (Governança ambiental, social e corporativa) continuam a ser uma prioridade, mas gestores de fortunas precisam de mais dados sobre o seu impacto. Neste sentido, apenas 23% dos milionários declararam ter obtido ganhos com os ativos relacionados com ESG. São também poucas as empresas de gestão de fortunas que consideram como principais prioridades a análise de dados ESG (52%) e a rastreabilidade (31%).

O estudo diz também que 56% dos inquiridos afirmaram que a oferta de serviços de valor acrescentado influencia a sua escolha de uma empresa de gestão de património. Porém, apenas um em cada dois afirmou estar satisfeito com a capacidade de prestação de serviços do seu gestor de cliente. Quase 31% revelou que provavelmente mudará de fornecedor nos próximos 12 meses.

Desta forma, para ajudar a impulsionar o crescimento da receita e aumentar o nível de satisfação dos clientes, as empresas de gestão de património precisam agora de capacitar os seus gestores de cliente e de criar uma experiência de excelência para os seus clientes. Por exemplo, uma estação de trabalho digital para aumentar a produtividade e o envolvimento do cliente, fornecendo aos gestores de cliente a capacidade de mobilizarem e envolverem os especialistas certos, no momento certo, para servirem melhor os seus clientes.

O estudo revela ainda que o número de indivíduos abastados continua a crescer em número e influência financeira, com a América do Norte (46%) e a Ásia-Pacífico (32%) a terem o maior grupo de indivíduos abastados mundialmente, quer em valor de riqueza, quer em número de pessoas.

No entanto, apesar de deterem quase 27.000 milhões de dólares (25.000 milhões de euros) em ativos, 34% das empresas de gestão de património não exploram este segmento.

O World Wealth Report 2023 da Capgemini abarca 71 países responsáveis por mais de 98% do rendimento nacional bruto e por 99% da capitalização bolsista a nível mundial.