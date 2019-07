Os ganhos em ativos financeiros e outros investimentos, por seu turno, totalizaram 26,7 milhões de euros, refletindo o “ressarcimento de danos no âmbito do acordo entre a Oi e a Bratel Sarl no montante de 36,8 milhões de euros e uma perda de 10,1 milhões de euros decorrente da redução do valor expectável da Rio Forte”.

Citado no mesmo documento, o presidente da Pharol disse que o início do primeiro semestre ficou marcado “com o alcançar de um acordo com a Oi para ressarcimento de prejuízos sofridos com decisões tomadas no processo de Recuperação Judicial da participada”.

Para Luís Palha da Silva, uma vez virada esta página, as duas partes passam a ter “uma mais clara concentração de esforços e recursos nos desafios estratégicos, financeiros e operacionais”.

O presidente da Pharol disse ainda que agora a Oi pode “preparar-se para uma nova fase de investimento, que melhore a sua capacidade estratégica de competir, com eficiência acrescida e presença determinante nos segmentos mais lucrativos do setor das telecomunicações”.

Ao longo dos próximos semestres, a “Pharol irá beneficiar da redução de uma parte significativa dos seus custos, ligada ao pesadelo contencioso jurídico que resultava do litígio com a Oi”, apontou.

Na sessão de hoje da bolsa, a Pharol cedeu 0,39% para 0,15 euros.