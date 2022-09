Foi publicado esta segunda-feira o ranking de mestrados em Gestão do Financial Times, com três universidades portuguesas a figurar na tabela.

Só a Nova School of Business and Economics consegue ficar no Top 20, ocupando a 15.ª posição.

A Católica Lisbon School of Business and Economics surge na 28.ª posição e o Iscte Business School na 74ª posição.

“Tornarmo-nos na primeira escola portuguesa no Top 15 do Financial Times é uma grande conquista para a Nova SBE e para Portugal", diz Daniel Traça, Dean da Nova SBE, em comunicado. "Ao longo dos últimos quatro anos, a Nova SBE alcançou um lugar de destaque entre as Business Schools Europeias, cumprindo o compromisso assumido com muitos em Portugal", acrescentou.

Este ranking do Financial Times avalia e lista os 100 melhores mestrados de Gestão de todo o mundo, contemplando 17 indicadores para classificar a qualidade do mestrado e da escola em três principais dimensões: progresso de carreira dos graduados, diversidade da escola e investigação e experiência internacional.

No pódio deste ranking está a Universidade de St Gallen, na Suíça, na 1ª posição, lugar quem mantém há 12 anos; a HEC Paris, em França, ocupa a 2ª posição e a Rotterdam School of Management está na 3ª posição.

França tem 25 instituições listadas neste ranking de 100 universidades, 13 das quais na primeira metade da tabela.

A vizinha Espanha surge seis vezes na tabela, sendo que a Esade Business School é a primeira a figurar, na 16ª posição, logo a seguir à Nova School of Business and Economics.

Consulte aqui o ranking completo.