“O mercado hoteleiro europeu mantém-se como um setor-chave para os investidores, com Portugal a registar um crescimento notável na atratividade para investimento, de acordo com o ‘European Hotels Investor Intentions Survey’ 2025, desenvolvido pela CBRE”, adiantou.

De acordo com a empresa, Portugal alcançou a terceira posição no ‘ranking’ dos “destinos mais procurados para investimento em hotelaria, depois de Espanha e Itália, no primeiro e segundo lugares, respetivamente, evidenciando um interesse crescente dos investidores internacionais”.

Além disso, segundo a CBRE, a nível de cidades, Lisboa entra diretamente para o quarto lugar das cidades mais atrativas para investimento hoteleiro, “destacando-se pela sua crescente relevância no panorama europeu”, sendo que em 2024, a capital portuguesa não constava no ‘ranking’, “o que demonstra uma evolução significativa da sua competitividade e do apelo junto dos investidores”, acrescentam.

“O setor hoteleiro português tem vindo a consolidar a sua posição como um dos mais dinâmicos da Europa, impulsionado por um turismo resiliente e por um mercado cada vez mais sofisticado”, disse Duarte Morais Santos, diretor de hotéis da CBRE Portugal, citado na mesma nota.

“O facto de Portugal ter subido quatro posições neste ‘ranking’ reflete o reconhecimento da sua robustez e do potencial de crescimento sustentável”, afirmou.

Segundo a CBRE, apesar da situação geopolítica, “a confiança no mercado hoteleiro europeu continua a crescer”.

“Mais de 90% dos investidores estão dispostos a manter ou a aumentar a alocação de capital ao setor”, adiantou, salientando que “oferece retornos competitivos”.

De acordo com a CBRE, Espanha continua a ser o principal destino de investimento, pelo segundo ano consecutivo, “apoiado pelos fundamentos do mercado a longo prazo e pela procura turística sustentada”, sendo que Itália ultrapassou o Reino Unido, ocupando o segundo lugar.

“Portugal e o Reino Unido ficaram, conjuntamente, em terceiro lugar, enquanto França e Grécia mantiveram o quarto e quinto lugar, respetivamente”, explicou.

No que diz respeito a cidades, Londres continua a ser a principal escolha, tendo Madrid solidificado “ainda mais o seu estatuto de segunda cidade mais atrativa para o investimento hoteleiro, com Roma a completar o top 3 de cidades, subindo da quarta posição alcançada em 2024”, seguindo-se Lisboa e Barcelona, a completar o top 5.

O inquérito da CBRE teve lugar no último trimestre do ano passado, com 110 respostas de investidores de vários tipos.