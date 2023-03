É um reflexo comum: em tempos de crise e de maior dificuldade, começa-se a pensar na melhor maneira de poupar e onde é que podemos investir as nossas poupanças. Porque se houve algo que a pandemia relembrou e nos trouxe de volta, foi a perceção de que é necessário precaver o futuro e a necessidade de criar uma almofada financeira para qualquer imprevisto, que pode surgir via perda de salário, uma crise internacional ou a chegada de uma despesa inesperada.

E é neste âmbito de aplicação de poupança que damos de caras com os depósitos — uma preferência entre os portugueses, segundo o Inquérito à Situação Financeira das Famílias (ISFF). A solução mais comum e popular é o depósito a prazo e não é difícil de perceber porquê: é um investimento seguro pois não só garante o investimento, como pode ainda dar algum retorno graças aos juros, que têm vindo a subir. E quanto mais investir, mais vai ganhar. A desvantagem é que, na maioria dos casos, é uma solução que obriga a que não se possa mexer nesse dinheiro durante algum tempo — pouco ideal para situações de emergência.

Porém, este é só um tipo de depósito. Como é explicado no Banco de Portugal, existem vários depósitos a prazo: há os Simples, Estruturados, Não-Mobilizáveis e os Mobilizáveis, em regime especial e outros. Ou seja, no meio de tantas soluções, tipos de conta e alternativas, fica difícil saber qual é a melhor opção para cada família ou pessoa. A sua finalidade é sabida: poupar dinheiro e aumentar o nosso pé-de-meia. Mas como é que sabemos qual é o melhor sítio para colocar aquele subsídio de férias ou o reembolso de IRS, que conseguimos poupar e gostávamos de rentabilizar?

Poupança a prazo com o Banco CTT

Primeiro, é preciso decidir qual é o seu objetivo de poupança. Quer comprar uma casa própria? Está a pensar na reforma? Quer ter uma almofada financeira para um imprevisto? Ou quer só pôr o seu dinheiro a render durante um par de anos até aplicá-lo noutro investimento?

Depois de decidir qual é a finalidade, o prazo e onde quer investir, é descobrir qual é o produto que se adequa mais a si. Um bom ponto de partida, além de fazer uma análise da Ficha de Informação Normalizada (FIN) para obter uma informação do que pode receber com os juros, será falar com os bancos e ver qual é aquele que oferece a melhor solução para o que pretende.

Para quem esteja interessado num depósito a prazo, no Banco CTT existem três soluções de poupança, que se moldam a vários tipos de clientes. Porque não é preciso ter-se muito dinheiro para começar a poupar.

Para quem está à procura de poupar a curto prazo, e de forma simples e acessível, o "Depósito a Prazo Banco CTT" pode ser uma opção a considerar. Além do cliente ter a hipótese de escolher o prazo que lhe for mais conveniente (entre 1 a 12 meses), é mobilizável (ou seja, pode retirar da conta o montante que quiser, quando quiser — embora vá perder os juros sobre o montante mobilizado) e não pede mais do que 100 euros para começar a poupar. Esta é uma boa solução para quem quer investir, mas ao mesmo tempo quer ter a segurança e garantia de que pode retirar o dinheiro em caso de emergência ou imprevisto.

Saiba mais sobre as taxas e consulte informações adicionais acerca do Depósito a Prazo Banco CTT aqui.



Para quem tem planos para investir num prazo não superior a 6 meses e ainda não é cliente Banco CTT, o "Depósito a Prazo Exclusivo" apresenta uma solução única para novos clientes. Este depósito a prazo (para montantes de 10.000 euros a 50.000 euros) oferece uma taxa de juro muito competitiva (TANB a 2,50%), sendo uma boa opção para quem tenha um objetivo específico em mente (a entrada para um carro ou uma viagem, por exemplo).

Finalmente, para quem procura uma solução semelhante à anterior, mas com mais flexibilidade, há a opção "Super DP". É uma opção que permite escolher se faz um depósito a 6 ou 12 meses, com diferentes taxas de remuneração (sendo que o limite do depósito vai até aos 500.000 euros, começando nos 50.000 euros). Na opção de 6 meses, a remuneração dos juros é feita com a taxa TANB a 1,75% e a 12 meses, sobe para 2%. Em ambas as situações há a possibilidade de mobilizar antecipadamente, ou seja, poder retirar parte do valor do depósito (ou a sua totalidade), mas com perda total de juros sobre o montante mobilizado.

Saiba mais sobre as taxas e consulte informações adicionais acerca do Super DP aqui.

No Banco CTT encontra diferentes Soluções de Poupança e Investimento. Para conhecer toda a oferta visite uma Loja Banco CTT ou saiba mais aqui.