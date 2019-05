"Quando começámos à procura em Moçambique – só a ver ainda – não sabia que estava a decorrer já uma conversação entre Moçambique e o Governo de Portugal para aplicarem o conceito do Revive lá. É claro que acho uma ótima ideia e acabamos por nos enquadrar no âmbito do Revive, pois estamos a recuperar património de matriz portuguesa. Os objetivos da internacionalização das pousadas e do Revive são comuns, mas são de duas entidades autónomas, nos quais cada um está a tratar da sua vida, mas cujos objetivos efetivamente são comuns", explicou.

Em Portugal, "até ao final do primeiro semestre" deverá ser inaugurada mais uma ampliação da Pousada da Vila, em Óbidos - ao agregar-lhe a Casa Lidador - e a Pousada Pestana Churchill Bay, na Madeira.

Para o "primeiro semestre de 2020" entrará a Pousada das Flores, no Porto, e a Pousada de Vila Real de Santo António. "Neste momento estão ambas em fase madura de obra", afirma Castanheira Lopes.

Confrontado se atualmente já é menos moroso avançar com estes projetos, o presidente das Pousadas de Portugal reconhece que "o Governo, por exemplo, fez um esforço de diminuir a burocracia", acabando, designadamente, "com o parecer obrigatório do Turismo de Portugal, desde há cerca de dois anos", mas que, tendo em conta que muitas vezes estes pareceres continuam a ser pedidos pelas câmaras, "ficou-se na mesma, apesar da intenção ser boa".

Sobre o 'Brexit’, a saída do Reino Unido da União Europeia, o responsável reafirmou-se "preocupado", relembrando que "os britânicos são relevantíssimos para o mercado em Portugal".

Castanheira Lopes receia a desvalorização da libra - "podem não ter dinheiro para vir ou se vierem vêm gastar menos e depois temos mercados concorrentes que têm moeda própria" - e, por outro lado, o receio de um "acréscimo de dificuldade para que os britânicos ingressem no espaço europeu".

"Neste momento temos que considerar o que está em cima da mesa e isso justifica a preocupação", disse ainda.

Preocupação também continuam a ser os constrangimentos do aeroporto em Lisboa, tendo em conta "que a oferta hoteleira, para a qual [o aeroporto de] Lisboa debita clientes, continua a aumentar".

"Se as chegadas ao aeroporto se mantiverem constantes (...), mas aumentar a oferta hoteleira, significa que muitos quartos vão ficar vagos. Até pode haver mercado, mas as pessoas continuam sem conseguir chegar cá. Não há uma consistência entre o crescimento da oferta e o não crescimento das chegadas. Isto é um problema e daí o perigo do preço médio [por quarto na hotelaria] voltar a cair", lembrou.