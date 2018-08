Em comunicado, a APROLEP diz que os produtores de leite que fornecem as cooperativas associadas na Lactogal “foram surpreendidos com o anúncio da baixa de um cêntimo por litro de leite” a partir de hoje, “sem aviso ou justificação anunciada” e “em contraciclo com o mercado europeu”.

Sublinha que nos últimos 10 anos o preço médio português esteve quase sempre abaixo do preço médio da Europa — depois de vários meses de 2017 com o pior preço entre os 28 países europeus — e que esta descida representa “uma completa desorientação e falta de estratégia”.

“Esta descida representa uma completa desorientação e falta de estratégia, por ocorrer poucos dias após o anúncio de um “resgate de contratos” em que as várias cooperativas oferecem uma compensação aos produtores que aceitem reduzir ou abandonar a produção”, frisa a associação.

O objetivo, acrescenta, “é reduzir a recolha anual em 60 milhões de litros de leite para alegadamente garantir a valorização máxima do preço do leite”, mas, pelo contrário, “parece que serão os produtores resistentes a pagar esse resgate com a desvalorização imediata do preço”.