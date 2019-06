Os contratos de arrendamento têm um prazo mínimo de cinco anos, renovável por período estipulado entre as partes e, caso tenha como finalidade a residência temporária de estudantes do ensino superior, o prazo de aluguer pode ser inferior, mas estabelecendo “por mínimo a duração de nove meses”.

A portaria que determina os limites de renda para o PAA nos 308 concelhos portugueses está dividida por seis escalões, sendo que mais da metade destes (165) estão no escalão 1 dos limites das rendas com os valores mais baixos, que variam entre 200 euros para tipologia T0 e 525 euros para T5

De acordo com a tabela, Lisboa é o único concelho que se posiciona no escalão 6 com rendas mais elevadas, onde o limite do preço de renda mensal para tipologia T0 é de 600 euros, T1 até 900 euros, T2 até 1.150 euros, T3 até 1.375 euros, T4 até 1.550 euros, T5 até 1.700 euros e superior a T5 até 1.700 euros mais 150 euros por cada quarto acima dessa tipologia.

No escalão 5 estão concelhos como Cascais, Oeiras e Porto, nos quais o limite do preço da renda mensal para um T0 é de 525 euros, enquanto um T5 será de 1.500 euros.

No escalão abaixo encontram-se os concelhos de Albufeira, Almada, Amadora, Castro Marim, Funchal, Lagos, Loulé, Loures, Matosinhos, Odivelas, Sintra e Tavira, com o preço máximo a variar entre os 400 euros para T0 e os 1.125 euros para um T5.

A maioria dos concelhos portugueses estão no escalão 2, onde o limite do preço de renda mensal para tipologia T0 é de 250 euros, um T2 até 450 euros e um T5 até 675 euros.

Além dos limites de preço de renda segundo a tipologia, o Governo regulamentou o registo de candidaturas e a inscrição de alojamentos, determinando condições mínimas aplicáveis aos alojamentos em matéria de segurança, salubridade e conforto.

No registo de candidaturas, o valor máximo de rendimento anual para efeitos de elegibilidade dos agregados habitacionais não pode ultrapassar o rendimento anual bruto de 35.000 euros no caso de um agregado com uma pessoa, com duas pessoas o valor máximo de rendimentos é de 45.000 e para mais de duas pessoas de 45.000 euros mais 5.000 por pessoa.

A ocupação mínima por tipologia estabelece que tem de ser uma pessoa por quarto, independentemente da modalidade de disponibilização desse mesmo alojamento.

O PAA foi igualmente alvo de uma portaria que define os requisitos mínimos exigíveis a cada um dos “seguros de arrendamento acessível”, sendo obrigatório contratar seguro com garantias de indemnização por falta de pagamento de renda, por quebra involuntária de rendimentos e por danos no imóvel.

Apresentado pelo Governo em abril de 2018 e inserido no pacote legislativo da Nova Geração de Políticas de Habitação, o diploma foi aprovado pela Assembleia da República em 21 de dezembro de 2018, com os votos contra de PCP, BE, CDS-PP e PEV, a abstenção do PAN e do PSD e o voto a favor de PS.