Depois de ter dado entrada em janeiro de 2017 no parlamento, a proposta de lei do Governo para regulamentar a atividade de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, como a Uber, Cabify, Taxify e Chofer foi discutida a 17 de março do ano passado, tendo o diploma baixado à comissão de Economia, Obras Públicas e Inovação para debate na especialidade, sem votação no plenário.

Na próxima quinta-feira, aquela comissão vota na especialidade as propostas do Governo, Bloco de Esquerda e PSD, bem como as propostas de alteração apresentadas por PCP, CDS-PP e PS ao diploma do executivo.

Em Portugal operam três destas plataformas que ligam motoristas de veículos descaracterizados e utilizadores, através de uma aplicação 'online': as estrangeiras Uber, Cabify e Taxify, além da portuguesa Chofer.

O diploma proposto pelo Governo tem merecido a contestação das associações que representam os taxistas.

Na proposta do Governo não figura a contingentação, aquela que é a grande luta dos taxistas, não havendo um limite aos carros que circulam nas ruas através destas plataformas. No entanto, o projeto de lei do Bloco de Esquerda e uma das propostas de alteração dos comunistas preveem a exigência de uma licença municipal.