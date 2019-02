“O valor da remuneração base praticada na Administração Pública é igual ou superior a 635,07 euros, montante pecuniário do 4.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única (TRU)”, lê-se no diploma do Governo, promulgado na segunda-feira pelo Presidente da República.

O diploma especifica que a atualização remuneratória “é paga por inteiro, sem faseamento”, por razões de equidade face aos trabalhadores que auferem uma remuneração base com aquele valor.

“Quando, por aplicação do disposto no presente decreto-lei, resulte para o trabalhador um acréscimo remuneratório inferior a 28 euros, este mantém os pontos e correspondentes menções qualitativas de avaliação do desempenho para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório”, especifica o Governo no diploma.

No preâmbulo do decreto-lei, o executivo argumenta que “a discussão salarial não pode, necessariamente, ir além do valor que, para o efeito, foi inscrito na Lei do Orçamento do Estado para 2019, devendo a medida adotada ser entendida como um primeiro passo para a retoma da normalidade na negociação salarial, sem colocar em causa os princípios de igualdade, de justiça e de equidade entre trabalhadores da Administração Pública”.