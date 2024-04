“O estado atual da economia permite-nos melhorar as nossas previsões para o seu desenvolvimento. Muitos especialistas falam de um crescimento do PIB russo superior a 3% este ano”, afirmou.

Putin presidiu hoje a uma reunião governamental, dia útil na Rússia devido aos feriados de maio, sobre o estado da economia e também sobre as perspetivas de desenvolvimento nos próximos seis anos.

Sublinhou o líder russo que, nos primeiros meses deste ano, os indicadores foram melhores do que o previsto e que, de facto, o crescimento foi de 6% em janeiro e fevereiro.

O Ministério da Economia também reviu em alta as suas previsões de crescimento de 2,3 % para 2,8 %, enquanto o Banco Central aumentou de 1 a 2 % para 2,5 a 3,5 %.

Recentemente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou a previsão de crescimento da Rússia em seis décimos de ponto percentual para 3,2%, graças à evolução positiva das suas exportações de petróleo.

O FMI considera que a economia russa se fortaleceu porque os volumes de exportação de petróleo se mantiveram estáveis devido ao comércio com países não-alinhados com as sanções ocidentais.

No início de abril, o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, referiu que o PIB tinha crescido 3,6% em 2023, apesar do aumento das pressões externas, referindo-se às sanções ocidentais.