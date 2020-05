Do lado dos impostos indiretos, a síntese de execução orçamental dá conta de uma descida homóloga de 1,8% (menos 157,7 milhões de euros), para 8.384 milhões de euros.

A DGO assinala que “os principais contributos para esta variação resultam” do decréscimo da receita do Imposto Sobre Veículos (ISV) em 83,6 milhões de euros (-32,1%), bem como “da quebra na receita líquida de 66 milhões de euros no IVA, motivada pela aceleração nos reembolsos, e, em menor escala, no Imposto sobre o Tabaco, cuja receita diminuiu 30,8 milhões de euros (-6,4%)”.

No conjunto dos impostos indiretos, apenas o Imposto do Selo registou no final dos quatro primeiros deste ano uma variação homóloga positiva, de 29,9 milhões de euros (+5,3%), para 590,9 milhões de euros.

Na análise ao comportamento dos impostos indiretos apenas em abril, mês em que o impacto do confinamento imposto pelo estado de emergência foi especialmente sentido, a DGO assinala o comportamento positivo do Imposto do Selo, cuja receita líquida cresceu 229,6 milhões de euros (+163,2%) face ao mesmo mês de 2019, compensando, assim, a perda de receita verificada nos meses anteriores.

A cair, em termos homólogos, estiveram também o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), cuja receita observou em abril uma quebra de 19,2 milhões de euros (-6,9%) por comparação com o mesmo mês do ano passado, refletindo as restrições à movimentação impostas pelo estado de emergência.

A receita do IVA recuou 71,4 milhões de euros, devido à aceleração dos reembolsos e à medida de pagamento faseado deste imposto, que levou ao diferimento de 236 milhões de euros para os próximos seis meses.

“A diminuição da aquisição de bens duráveis [veículos]” justificou, por seu lado, a quebra de 46,2 milhões de euros na receita do Imposto Sobre Veículos arrecadada em abril, por comparação com o mesmo mês de 2019.