A receita fiscal do Estado totalizou 30.925,8 milhões de euros até julho, uma subida de 9,2%, de acordo com Síntese de Execução Orçamental hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"Em termos acumulados, a receita fiscal apresenta um crescimento de 9,2% (2.606,9 milhões de euros) influenciada, em parte, pela prorrogação do pagamento de retenções na fonte de IRS (27,8 milhões de euros) e de IRC (5,9 milhões de euros) em julho de 2022 e pela prorrogação do pagamento de IVA que afetou negativamente a receita em 2023 em 231,4 milhões de euros", indica a síntese da execução orçamental. Nos primeiros sete meses deste ano, a receita dos impostos diretos (que incidem sobre o rendimento) registou uma subida homóloga de 14,3%, enquanto os impostos indiretos avançaram 5,5% face ao mesmo período de 2022.