Lisboa foi, em 2017, a região turística portuguesa com mais proveitos globais ao nível do alojamento turístico, que aumentaram 21,6% para 1.065,6 milhões de euros, informou hoje o Turismo da Região de Lisboa.

Numa nota, a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) citou os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) para referir que a região de Lisboa cresceu em todos os indicadores e manteve-se como região nacional que recebeu mais hóspedes, nacionais e estrangeiros.

Nesta região, o Revpar (receita por quarto disponível) cresceu 20,6%, para 72,6 euros, "muito superior à média nacional situada nos 50,2 euros", destacou.

"Já a taxa de ocupação por quarto na Região de Lisboa foi de 76,5%, também superior à média nacional de 66,7%", salientou a ERT-RL.

A Região de Lisboa registou 14,324 milhões de dormidas em 2017 (mais 8,7% que em 2016) e 6,177 milhões de hóspedes (mais 9,4% que 2016).

O presidente da ERT-RL, Vítor Costa, citado na mesma nota, destacou que estes resultados “confirmam Lisboa como o grande motor do crescimento do Turismo em Portugal", já que, "pela primeira vez, os proveitos do alojamento turístico ultrapassaram a barreira mítica dos mil milhões de euros, tornando Lisboa a região nacional líder, também neste indicador".