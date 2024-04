De acordo com os dados do Banco de Portugal, os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram em fevereiro 330,06 milhões de euros, o que representa uma subida de 0,52% face aos 328,34 milhões de euros enviados em fevereiro do ano passado.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países 47,16 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 6,53% face aos 44,27 milhões de euros enviados no mesmo mês de 2023.

Em termos acumulados, isto é, juntando janeiro e fevereiro, os emigrantes portugueses já enviaram 682,3 milhões de euros, mais 0,6% do que os 677 milhões enviados nos primeiros dois meses de 2023.

Olhando para as remessas provenientes dos portugueses a trabalhar nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), constata-se uma subida de 5,14%, que representa a diferença entre os 24,88 milhões enviados em fevereiro do ano passado com os 26,16 milhões de euros remetidos pelos trabalhadores portugueses nestes países.

Como é hábito, Angola representa a grande parte destes valores, registando uma subida de 7,28%, de 23,89 milhões em fevereiro do ano passado, para 25,63 milhões em fevereiro de 2024.

Já os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram 720 mil euros em fevereiro, uma queda de 31,7% face aos 920 milhões enviados em fevereiro do ano passado, o que contribui para que a queda nos dois primeiros meses deste ano, face ao período homólogo de 2023, seja de 16,1%.