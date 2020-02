“Este aumento de capital demonstra a confiança dos investidores no nosso modelo de negócio. No futuro, as nossas prioridades são o desenvolvimento das operações bancárias na Europa, o aumento do número de pessoas que usam a Revolut numa base diária e caminhar no sentido da rentabilidade”, precisou.

O investimento vai permitir à Revolut focar-se na “experiência do cliente, fortalecendo as principais ofertas nos segmentos B2C e B2B, nos mercados existentes, com foco especial no desenvolvimento de produtos que ajudem a promover o uso diário das contas”.

Por outro lado, a empresa vai concentrar-se no desenvolvimento dos seus planos de subscrição ‘premium’ e ‘metal’, que permitiram um “elevado fluxo de receita”.

Adicionalmente, refere que os seus planos passam pelo investimento na expansão da força de trabalho, apesar de não serem indicadas metas concretas.

A Revolut foi lançada em 2015, no Reino Unido, e conta com 2.000 funcionários em 23 escritórios.

Desde que foi fundada, a empresa processou mais de 600 milhões de transações no valor de quase 100 mil milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros).