As empresas esperavam algum impacto na tesouraria, segundo a associação, sendo que “30% dos associados admite mesmo um decréscimo na liquidez superior a 40%, nos próximos três a seis meses”, em relação a 31 de janeiro.

De acordo com o vice-presidente da associação, “as empresas estão a recorrer à linha de crédito” de apoio lançada pelo Governo, mas o dinheiro está a demorar a chegar às contas das companhias.

“Do que sei só uma empresa tem já os contratos assinados, mas ainda não tem dinheiro”, referiu o dirigente associativo, recordando que “a indústria extrativa foi logo das primeiras a beneficiar de linhas de crédito que ainda envolveram garantias e avais pessoais das próprias empresas”.

O responsável da Assimagra aponta o dedo às sociedades de garantia mútua que “não estavam preparadas para a quantidade de processos”, salientando que “a banca até foi rápida” na aprovação das linhas.

“Quem formata estas medidas devia ter estes constrangimentos em mente, não há milagres”, criticou, adiantando que aconteceu uma situação semelhante na aprovação do ‘lay-off’ a que algumas empresas recorreram.

O setor está também preocupado com a revisão de seguros de crédito, que Miguel Goulão diz estar a acontecer por parte da Cosec - Companhia de Seguro de Créditos.

“A Cosec resolveu rever todos os seguros de crédito das nossas empresas, pondo em causa aquilo que é a estabilidade de exportação que as empresas têm com os diversos mercados”, nomeadamente com a China.

“Por um lado, o Governo está a puxar pela economia, mas pelo outro os instrumentos ao nosso dispor estão a dificultar”, lamentou.

Ainda assim, a Assimagra quer apostar em campanhas junto de arquitetos e outros responsáveis na Europa e EUA para mostrar que a capacidade de resposta do setor “não ficou abalada” e espera conseguir manter a mão-de-obra até ao fim do ano, ainda que em 2021 haja algumas incógnitas, tendo em conta a possível reavaliação de projetos como hotéis e ‘resorts’, que recorrem à pedra ornamental nacional.

O setor conta com perto de 2.100 empresas e emprega diretamente 16 mil pessoas, com um impacto indireto em 40 mil postos de trabalho, de acordo com Miguel Goulão.