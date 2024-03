A Standard&Poor’s (S&P) era a única das quatro principais agências de ‘rating’ que ainda avaliava a dívida soberana portuguesa entre os níveis ‘B’, mas com a melhoria de hoje alinhou a notação com a Moody’s, a Fitch e a DBRS, que subiram no ano passado o ‘rating’ de Portugal.

O ‘rating’ é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito. As escalas de avaliação do nível ‘A’ utilizadas pelas agências diferem, com umas a utilizarem ‘A-/A/A+’ e outras ‘A1/A2/A3’.