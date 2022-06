Ao todo, são 224 beneficiários que recebem através da CGA um abono ativo. Há casos de pessoas que são alvo de uma redução parcial da subvenção, há quem tenha suspendido e também quem tenha tido uma redução total do abono, segundo o Jornal de Notícias (JN).

Os valores são retirados da lista atualizada na tabela da CGA, verificando-se, face a 2021, um aumento da fatia paga pelo Estado a antigos políticos e juízes. No ano passado a tabela revelava uma despesa na ordem dos 460 mil euros por mês, com pagamento a 221 ex-políticos e juízes na totalidade, portanto, menos 70 mil euros, de acordo com o JN.

Ficam de fora da lista as subvenções dos ex-presidentes da República e ex-titulares de cargos políticos da Região da Madeira, que são pagos pelas respetivas instituições.

Quem domina a lista é Vasco Rocha Vieira, ex-ministro da República para os Açores e último governador de Macau, que aufere 13.607 euros de subvenção mensal.