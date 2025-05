O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, descreveu as discussões como "produtivas e construtivas", enquanto o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, disse que as conversações foram "profundas" e "sinceras".

Os EUA chamaram-lhe um "acordo comercial", mas não deram mais detalhes. Uma declaração conjunta com todos os detalhes é esperada esta segunda-feira.

A dupla manteve discussões secretas à porta fechada durante todo o fim de semana, no primeiro encontro desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs pesadas tarifas contra a China sobre os seus produtos que entravam nos Estados Unidos em janeiro.

As negociações foram os primeiros encontros presenciais entre os dois países desde que o Donald Trump impôs uma tarifa de 145% sobre as importações chinesas, com Pequim a responder com uma taxa de 125% sobre alguns produtos americanos.