Segundo dados do INE partilhados hoje, em fevereiro de 2023 a população empregada aumentou 0,5% em relação ao mês anterior e os desempregados diminuíram 2,3%. Tendo-se fixado a taxa de desemprego nos 6,8%, inferior em relação à taxa de janeiro de 2023, mas superior à de novembro e à de fevereiro de 2022.

A população ativa aumentou o,9% em relação a dezembro de 2022, e 1,6% em relação a janeiro deste ano. Também a taxa de emprego aumentou 0,2% em relação ao mês homólogo do ano anterior.

A taxa de desemprego situou-se em 7%. Os resultados traduzem uma taxa de subutilização do trabalho de 12,2%, o mesmo valor de janeiro, contudo superior em 0,9 pontos percentuais ao de um ano antes. Este é um indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis, e ainda os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego. Está diretamente relacionado com a queda do desemprego e mostra a margem do crescimento do mesmo.

Assim, a taxa de subutilização do trabalho é de 12,0%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao do mês anterior, mas superior em 0,2 ao de três meses antes e em 0,9 ao do mesmo mês de 2022. A população inativa diminuiu 0,7% em relação ao mês anterior, 2,1% relativamente a três meses antes e 3,0% por comparação com o período homólogo.