A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 0,5% em junho, taxa inferior em 0,7 pontos percentuais à do mês anterior e coincidente com a estimativa rápida anteriormente avançada, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), "esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços verificado em junho de 2020, na fase final da primeira vaga das medidas de contenção da pandemia covid-19". O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de -0,3% (0,6% em maio).